Verona-Roma, la moviola: Hien da rosso, eccessivo il giallo a Dybala

Non una prima volta (Orlandini nella ripetizione del derby di Roma nel 1956...) ma l’emozione per Doveri di Roma che dirige la Roma c’è. Sufficienza di stima per il “peso” che s’è portato dietro , ma.... Ok il gol di Aouar: Belotti anticipa Montipò (nel caso, rigore), l’algerino è in gioco. Recupero: 19’ (6’+13’)

No rigore

Immaginatevi in epoca pre-VAR (è on line dal 2017-18) un rigore dato per un tocco di pancia di Hongla su colpo di testa di Pellegrini. Salva tutti il SAOT, pizzicare il tacco di Pellegrini in offside su lancio di Dybala è impresa.

Subito rosso

Hien placca Belotti, anche se leggermente defilato è solo davanti a Montipò, Doveri ammonisce Hien, il VAR lo richiama, rapidissimo OFR, ok il rosso (c’è anche il possesso).

Ma giallo?

Slalom di Dybala in area, che va giù e trova il giallo per simulazione: forse Doveri è stato - facile, no? - più realista del re, il piede destro Djuric sfiora il destro della Joya che si autosgambetta ma fa ancora un passo proprio col destro. Insomma, forse il giallo si poteva evitare.

VAR: Nasca 6,5

Fa molto.