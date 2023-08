Milan-Torino, la moviola: il VAR non aiuta Mariani. Errore sul rigore-bis

Milan-Torino

Doveri: 5,5

Non è colpa di Mariani se Valeri lo richiama ad una insensata OFR. Il rigore che arriva diventa “televisivo”, poi non veniteci a sciorinare il refrain della verità del campo. L’internazionale di Aprilia bene sulle proteste di Theo e Juric (il caso-Feliciani settimana scorsa insegna), ok il gol di Schuurs (Buongiorno in offside non sulla linea di visione di Maignan), rivedibile sul rigore su Leão. Recupero: 12’ (6’+6’)