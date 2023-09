Moviola Inter-Milan, dubbio sull’1-0

MILANO - Sia pur non difficile (un’occhiata al risultato basta e avanza) non è male il primo derby di Sozza (di Seregno, provincia di Monza e Brianza, ma nato a Milano) a San Siro. Visto in forma, concentrato, centrato sull’obiettivo, abbastanza concreto (la mancata ammonizione a Krunic che strattona Frattesi è gestione pura, sbagliato amministrare), bravo sul rigore. Resta che prenderà uno 0.10 in più (forse) rispetto a Maresca (8.70 contro 8.60), che a Torino poche ore prima aveva arbitrato in maniera insufficiente: la CON è un fallimento, pare se ne sia convinto anche Rocchi che vorrebbe toglierli proprio.

Recupero: 7’ (2’+5’)