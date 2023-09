Moviola Lazio-Atletico Madrid: il solito Vincic, dubbio su Zaccagni

ROMA - Mettiamola così: alle evidenti carenze dell’arbitro Vincic - Voto 5 - (va bene tutto, ma la sbracciata di Griezmann su Lazzari è fallo a qualsiasi latitudine, in qualsiasi competizione, a qualsiasi livello) si unisce una evidente idiosincrasia con le squadre italiane. Imbarazzante, più di una volta. Irritante, anche. A memoria: due gialli ai due allenatori per essere usciti dall’area tecnica (non chilometri, eh?) non si ricordano. Un paio di episodi in area, a livello Uefa svaniscono anche i dubbi. Come i recuperi... Recupero: 7’ (2’+5’)