Braga-Napoli 1-2, la moviola: arbitro impreciso, ma il rigore non c’era

Nessun rigore su Osimhen

Non di poco conto l’errore commesso da Serdar Gözübüyük: è Osimhen a colpire Niakaté e non il contrario, l’arbitro è stato colto di sorpresa, ha letto un movimento che in realtà era al contrario. OFR e penalty tolto.

Giusto non fischiare anche su Horta

Cade in area, anche in maniera goffa, Ricardo Horta, già sbilanciato prima del tocco minimo con Lobotka: mai rigore.

Check corretto sul gol di Di Lorenzo

Check (neanche tanto veloce) del VAR sul gol di Di Lorenzo Osimhen è in linea quasi millimetrica con Josè Fonte sul cross. E’ invece Juan Jesus ha tenere in gioco Bruma sul cross di Zalazar.

Matheus salva sulla linea

Colpo di testa di Osimhen, pallone sul palo e poi tolto dalla rete da Matheus appena prima che varchi la linea, certificato dalla GLT.

VAR: Higler (Ola) 6,5

Salva il collega in campo .