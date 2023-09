Real Sociedad-Inter 1-1, la moviola: assurdo il rosso poi tolto dal Var

SAN SEBASTIAN (Spagna) - Flemmatico, monocorde, senza guizzi, senza prevenzione (rischia una mass confrontation, una rissa insomma, senza provare neanche a intervenire per una punizione non fatta battere dagli spagnoli): Michael “Bidone” (cfr Buffon) Oliver (voto: 4,5) non brilla e deve ringraziare il VAR: l’espulsione (poi tolta) di Barella grida vendetta. Perché ostinarsi con questo arbitro? Recupero: 7’ (1’+6’)