Atalanta-Juve, la moviola: Chiffi poco coerente, Danilo rischia il rosso

In una partita che non offre spunti particolari per la moviola (nessun episodio cruciale nelle due aree, poco impegnati i due assistenti sulle situazioni di fuorigioco), il giudizio sulla partita di Chiffi si concentra sulla gestione tecnico-disciplinare, non sempre lineare e coerente. Sono 20 i falli fischiati , 3 i cartellini gialli, non tutti però condivisibili con il metro tenuto. Recupero: 5’ (1’+4’)

Il rischio di Danilo

Rischia, un po’, Danilo quando arriva in ritardo su De Ketelaere: il difensore di Allegri, infatti, è già ammonito, l’intervento non è durissimo ma l’ex Milan aveva già dato via il pallone.

Chiffi, la mancanza di coerenza

La direzione di Chiffi manca di coerenza, soprattutto dal punto di vista disciplinare: manca infatti un giallo abbastanza chiaro a Toloi, che stende Rabiot che stava andando in slalom verso l’area. E’ sbagliata, inoltre, la motivazione del giallo per Holm, ammonito sì ma solo per le proteste: il suo intervento a gamba alta su Kostic è uguale a quello fra Rabiot e De Roon nel primo tempo, che ha portato alla sanzione del francese.

VAR: Di Paolo 6

Il suo errore al VAR in Monza-Bologna nell’infrasettimanale non è stato di poco conto, eppure Rocchi l’ha riproposto subito. Al solito....