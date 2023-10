Moviola Juve-Torino, ecco perché l’1-0 è regolare

Buona partita per Massa, non difficilissima alla fine, ma negli episodi-chiave non ha demeritato. Recupero: 7’ (1’+6’)

Il gol di Gatti è regolare

Sul gol di Gatti, annullato in campo, un punto fermo: sul corner non c’è mai fuorigioco. Dunque, il pallone arriva a Kean direttamente dal corner di Kostic, visto che né Milinkovic né Bremer toccano; il pallone stesso sbatte a terra e colpisce di striscio Tameze, deviazione e non giocata (vedi Empoli-Udinese di sabato), quindi non conta.

Kean segna, ma è in fuorigioco

Annullato un gol a Kean, oltre Schuurs sul passaggio di Weah: bravo l’assistente Berti (nel 2023 doveva diventare internazionale se Giallatini non ci avesse ripensato…).

Milinkovic, l’errore è il suo

Protesta Milinkovic e chiede un fallo di Kean: in realtà, l’errore è il suo, sbaglia l’uscita, Kean è quasi fermo.

Bellanova, rischio prova tv

Dopo il giallo, Bellanova (diretto su Rabiot: SPA più che DOGSO, per la distanza più che per la presenza di Schuurs e Ricci) viene inquadrato mentre pronuncia un’espressione blasfema. Per la Procura della Figc: vale sempre la prova tv?

VAR: Mazzoleni 6,5

Accurata la review sull’1-0.