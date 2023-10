Inghilterra-Italia, la moviola: Turpin, ma cosa combini? Phillips da espulsione

Sarà anche che la Uefa lo tiene in grande cosidera-zione. Ma l’errore che commette Turpin fa rimpiangere i nostri arbitri più scarsi (e ne abbiamo). Perdersi il secondo giallo per Phillips lascia il senso acre della sudditanza tanto era facile. E sul contatto Foden-Udogie...

Errore gravissimo

Phillips (già ammonito) entra col piede teso sul collo del piede di Barella: un secondo giallo pulito, chiaro, netto. Era stato deciso a concedere un rigore difficile all’Inghilterra, come mai una situazione così semplice non l’ha letta? L’Inghilterra avrebbe giocato 25’ in 10 contro 11, la beffa è che è stato ammonito Scalvini. Domanda: ce l’ha l’addetto all’arbitro la Nazionale italiana, come prevede la Figc per i club nostrani?

Il rigore è netto

Il rigore per l’Inghilterra: Bellingham anticipa d’un soffio Di Lorenzo che tocca il pallone appena dopo, molto lunga la review (pure troppo), penalty netto.

Udogie, che rischio

Rischia Udogie (fra l’altro, già ammonito): Foden riesce a fargli passare il pallone, il suo intervento va diretto sull’uo-

mo, siamo in area di rigore, Turpin non lo considera falloso, ci va di lusso.

VAR: Brisard (Fra) 6

Peccato il protocollo