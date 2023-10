Contatto netto su Raspadori, poteva starci il rigore per il Napoli a Verona

Al 32’ del primo tempo, contatto in area fra Dawidowicz e Raspadori, la cui entità (unica discretamente in questo caso) è stata valutata da Abisso come non sufficiente per un calcio di rigore. I dubbi restano: il contatto c’è ed è netto, il ginocchio destro del polacco va sulla coscia destra e su questo non possono esserci dubbi. Non solo, ma Dawidowicz si aiuta anche con il braccio destro, anche qui intensità non clamorosa ma c’è. Abisso è coperto dal corpo del difensore del Verona, i dubbi restano. Avesse dato rigore, scommettiamo il VAR non sarebbe intervenuto?