Moviola Union Berlino-Napoli: Raspadori, il gol è regolare 

Promosso Elite dell’Uefa ad inizio stagione, il bosniaco Peljto non ruba l’occhio , il punto debole è sicuramente l’aspetto disciplinare, solo quattro cartellini gialli (per 31 falli fischiati) danno l’idea ma non spiegano fino in fondo. Corretto annullare in campo la rete di Haberer, regolare la rete di Raspadori , non ci sono infrazioni sull’APP (l’inizio della fase d’attacco). Recupero: 6’ (1’+5’)

Fofana in fuorigioco

Trimmel serve Fofana, il giocatore è decisamente (ma non in maniera clamorosa) oltre Natan, l’assistente n. 2, Beljo, correttamente aspetta la fine dell’azione, che termina con il gol di Haberer, e poi segnala la posizione di offside (e in Italia c’è chi ancora se la prende con gli assistenti perché non alzano prima).

Il gol di Raspadori è regolare

Non ci sono invece infrazioni nell’azione che porta alla rete di Raspadori: ci sono due contrasti, il primo fra Rrahmani e Becker (sembra quest’ultimo a fare fallo sull’azzurro), il secondo forse più sospetto (ma non punibile) fra Mario Rui e Doekhi, fa bene l’arbitro a far giocare.

VAR: van Boekel (Ola) 6 Non ci sono episodi che lo coinvolgono direttamente, deve solo controllare e confermare.