Sbracciata di Kean, che con il sinistro colpisce in faccia Faraoni poco dopo la linea di centrocampo. Non un gesto deliberato, epperò falloso, talmente evidente che sembrava così anche in presa diretta. Non per Feliciani, che decide di far proseguire, arriva il gol proprio di Moise, a quel punto il VAR (Nasca) interviene: le immagini lasciano poco spazio al dubbio. Giusta la chiamata al monitor e giusto annullare la rete.