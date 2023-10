Moviola Juve-Verona, Feliciani è un disastro: Gatti da rosso

Arbitro Feliciani: 4.5

Sbagliare è umano, perseverare è diabolico: Rocchi s’è intestardito, a Feliciani serve tempo, pure ieri non ha convinto, sempre in ritardo, sempre in balia degli eventi (pure due angoli negati), per nulla accettato. Che senso ha? Recupero: 11’ (3’+8’)