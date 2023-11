La moviola di Juventus-Cagliari: pochi episodi, decisioni giuste

Tiene la partita Piccinini, l’ultima (Genoa- Milan un mese fa) era finita con tante discussioni. Non difficilissima , ma neanche una passeggiata di salute. Recupero: 5’ (0’+5’)

Regolare

Calcio d’angolo per la Juve, prima della doppia deviazione di Rugani (pancia e petto, mai con le braccia) c’è un contatto (leggero, leggero) di McKennie su Dossena che finisce a terra anche con una certa nonchalance. Onestamente troppo poco per pensare di annullare una rete.

Non rigore, ma…

C’è un episodio sfuggito a molti: un tocco di braccio (sinistro) di Augello in area del Cagliari. Sulla punizione di Chiesa, Rugani salta e colpisce di testa, il pallone sbatte sulla mano destra del difensore di Ranieri (è dentro la silhouette, non punibile) poi schizza sul braccio sinistro che è largo, ma in una posizione che arbitro (e crediamo soprattutto VAR) hanno considerato consona, visto che sta “tenendo” lontano il suo compagno, Dossena e che il pallone arriva da distanza ravvicinata, inaspettato. Nessun dubbio, invece, sul colpo di testa di Prati, finito sul braccio sinistro si Kostic, dentro la figura.

VAR: Valeri 6

Fa il suo.