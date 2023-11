La moviola di Lecce-Milan: direzione disastrosa, compromessa alla fine

Annullare ma…

Prima valutazione: essendo stato Piccoli a pestare il piede di Thiaw e a segnare la rete proprio perché non aveva più il suo marcatore, la decisione presa dopo aver rivisto l’azione al monitor è comprensibile. Pestone chiaro come è chiaro che Thiaw, subito dopo il contatto, si rialza quasi subito e che entrambi stanno guardando il pallone, dunque l’intervento è totalmente frutto del caso, fortuito, e per questo difficile da accettare. Sbaglia (errore grave) Abisso perché non guarda mai l’intera azione (che il pallone finisse lungo lo avevano capito i bambini). Avesse visto, avrebbe evitato ogni problema.

Provocato

Il rosso a Giroud è provocato da un errore di Abisso, il tocco di mano di Pongracic (ricordate Salernitana-Cagliari?) è punibile, ha ragione il francese. Sui modi, invece (pur non sapendo cosa abbia detto)…

No rigore

Ok non dare rigori sui contatti Baschirotto-Giroud, Thiaw Strefrezza (contemporaneità sul pallone), Reijnders su Dorgu, Dorgu su Theo Hernandez (pallone sul braccio largo ma molto vicino all’ascella).

VAR: Guida 6

Lui, almeno, si salva...