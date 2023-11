Roma-Udinese, la moviola: Massimi in linea. Thauvin non c'è rigore

Partita non complicata per Massimi: piace a Rocchi ma non convince mai appieno. Valga un esempio per tutti: nella ripresa subisce due volte le proteste sguaiate, plateali, di Payero e per due volte lo grazia, la seconda volta glielo dice anche Llorente. Macché, nulla. Poca personalità, per fortuna non ci sono state criticità particolari. Per il resto, un solo episodio in area, tecnico più che sufficiente. Recupero: 7’ (2+5’)