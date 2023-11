Moviola Real-Napoli: Letexier troppo fenomeno, rischia su Rüdiger

Se Letexier davvero è fra i giovani più bravi, ha una pericolosa attitudine: si piace troppo e così esagera. L’esempio: il giallo per Zielinski (struscia il piede di Kroos, non è un vero step on foot) e quello per Cajuste (se è simulazione quella, lo è ancor di più quella di Mendy). Recupero: 13’ (5’+8’)

Rüdiger, intervento pericoloso

Rischia molto Rüdiger quanto entra a gamba alta su Zielinski: se live può sembrare in dinamica, al rallenty si nota come il difensore lascia la gamba molto alta un attimo in più della naturale dinamica, minando l’involontarietà.

Mendy simula

Mendy si tuffa in avanti non appena sente il contatto con Di Lorenzo: da simulazione, ancor di più quando uno scontro dovuto alla velocità porta al giallo per Cajuste (che sbatte sul Carvajal).

La Gol Line convalida la rete partenopea

È la gol line che certifica la rete dell’1-0 del Napoli: Lunin tocca ma il pallone ha già varcato la linea di porta, come segnala la GLT.

Gol annullato a Osimhen

Buono il 2-1: Natan sana la posizione di Bellingham. Ok il 2-2 di Anguissa, sempre in gioco. Annullato un gol a Osimhen: netto offside sull’assist di Politano.

VAR: Brisard voto 6

Si limita al compitino.