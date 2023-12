Moviola Servette-Roma: arbitro deludente. E quel rigore su Lukaku…

Servette-Roma, proteste

La Roma protesta (poco) per una presunta trattenuta di Ondoua ai danni di Lukaku in area del Servette, quando sia Romelu che Dybala non trovano un facile tap-in. Poca roba, onestamente, vero che l’attaccante belga sembra sbilanciarsi, ma il movimento deve essere stato minimo.

Niente rigore

Uscita di Svilar sui piedi di Bedia in area di rigore, defilati rispetto al centro della porta, il portiere giallorosso tocca per primo il pallone, mettendoci le mani sopra, poi per dinamica finisce per toccare anche la gamba sinistra di Bedia.

Gol regolare per Lukaku

Buona la rete di Lukaku, per un attimo s’è pensato al fuorigioco: al momento del passaggio di Llorente, però, c’è Tsunemoto che lo tiene in gioco.

VAR: Lasyk6

Solo silent check.