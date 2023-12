Napoli-Braga, la moviola: Vincic c’è, mai rigore su Banza

Napoli-Braga

Vincic: 6

Il solito Vincic, confusionario, non coerente dal punto di vista disciplinare (Saatçi ringrazia sentitamente: era da giallo quando va duro su Osimhen, era da giallo quando entra fuori tempo su Cajuste; manca un giallo pure per Ostigard), comunque sufficientemente accettato in campo dai giocatori, per una partita mai davvero complicata e complessa da gestire. Il Braga protesta (diciamo più che altro che prova a protestare) per un contatto fra di Lorenzo e Banza: nulla. Recupero: 5’ (1’+4’)