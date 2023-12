Inter-Bologna, la moviola: La Penna c'è, ma quel rigore andava visto live

Inter-Bologna

La Penna: 6

Visto quello che passa il convento, qui parliamo non di mense ma di chef. Sarebbero stati stellati se La Penna avesse visto live il rigore (non difficile) dato dopo OFR. Nel complesso, però, tiene la gara con la solita personalità, accettato dai giocatori, coerente sotto il profilo tecnico e disciplinare. Ok l’1-1 di Beukema, Zirkzee col tacco tiene il pallone in gioco. Recupero: 8’ (0’+6+1’+1’)