La moviola di Salernitana-Milan: Male Doveri. Fazio, non c'è rigore

Arbitro Doveri: voto 5

Non bene Doveri, sempre lontano dalle prestazioni dello scorso anno. La sintesi è nel finale, non previene una mass con Florenzi e Fiorillo protagonisti, poi fa giocare solo 32” su 1’42” del recupero, probabilmente per paura (gioco fermato a 93’28”, ripreso a 95’10”, fine della partita a 95’42”). Non da lui. Recupero: 9’ (3’+6’)