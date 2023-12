Bologna-Atalanta, la moviola: Rapuano senza metro, graziato pure Gasperini

Supponente Rapuano, inutile cercare un metro: per dire, ok la soglia alta, ma i falli sono falli e vanno sanzionati. Incoerente, lui e Massimi perdonano Gasperini, se il labiale vale qualcosa... («fenomeno»; «faccia di...»?). Recupero: 8’ (2’+6’)

Hateboer-Saelemaekers, non c'è rigore

Forse leggera trattenuta sul braccio destro di Hateboer su Saelemaekers: ok far proseguire. Contatto Calafiori e Scamacca (più quest’ultimo che calciando colpisce l’avversario), ma prima tocco di mano dello stesso Scamacca.

Gasperini graziato

Gasperini protesta, stavolta forse a ragione, per un intervento di De Roon su Ferguson, Rapuano gli mostra il giallo e allora diventa una furia, puntando il dito sul quarto Massimi urlandogli «Sei tu... fenomeno... faccia di...». Prima si fa i duri, poi… I comportamenti non erano al primo punto, Rocchi?

Cartellini da rivedere

Citiamo in ordine sparso, per tutti: Calafiori in ritardo su De Ketelaere; Kolasinac su Ndoye (gomito alto); Ruggeri che trattiene Ndoye in Spa chiara; De Roon a gamba alta su Ferguson: non affonda, arriva il giallo, ma i tacchetti sul ginocchio sono brutti. E ricordando Lukaku... Insomma, ha fatto come ha voluto.

VAR: Di Paolo 6

Tutto ciò che sfugge in campo non gli appartiene.