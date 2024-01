Juve-Salernitana 6-1

Ghersini: 5,5

Partita facile facile, Ghersini però dissemina qualche ombra, innocua ai fini del risultato ma da prendere in considerazione sotto il profilo arbitrale. Per tutti: l’ostruzione di Bronn su Chiesa (diretto con la spalla, senza preoccuparsi del pallone) è fallosa e al limite del giallo. Lui non fischia: è un errore doppio. Recupero: 4’ (2’+4’).