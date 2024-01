Moviola Sassuolo-Fiorentina: Abisso e Marini spieghino perché annullare il 2-0

Sassuolo-Fiorentina 1-0

Abisso: 5

Il rigore? C’era, braccio largo di Gian Marco Ferrari (e non c’è invasione di Consigli, vale anche la proiezione del tacco sulla linea). Il gol annullato a Berardi? Giusto, in fuorigioco sul tiro di Toljan. E quello a Martinez Quarta? Corretto, offside sul tiro di Duncan (Thorstvedt fa una deviazione e non una giocata) e poi c’era anche Nzola (quasi) davanti a Consigli. Ma Abisso e Marini al VAR riescono a stupire, molti (Rocchi ad esempio) ne avrebbero fatto a meno. Recupero: 10’ (2’+8’).