Torino-Napoli, la moviola: Mariani, che fai? Era facile il rosso per Mazzocchi

Torino-Napoli

Mariani: 5

Sbaglia la partita, Mariani, e la summa di tutti gli errori è quel rosso non dato a Mazzocchi che è difficile anche da spiegare. Errore grave, soprattutto per un arbitro internazionale (non ha avuto la promozione ad Élite della Uefa). Recupero: 4’ (1’+3’)