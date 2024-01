Moviola Lazio-Roma, male Orsato: perde il rigore e i gialli nel derby

Primo tempo impeccabile (solo un angolo sbagliato), secondo tempo meno, uno come Orsato (si conferma talismano della Lazio nei derby : 5 vittorie e 2 pareggi) il rigore lo deve vedere in campo. Gestione disciplinare rivedibile, sul rosso a Pedro (ci sta per la reazione) manca quello a Paredes , l’espulsione di Azmoun (e di Mancini dopo la fine) testimonia che non ha saputo tenerla. Recupero: 12’ (2’+10’)

Il rigore andava visto in campo

Da vedere in campo il rigore che Orsato - dopo averlo rivisto al monitor -ha concesso (corretto) alla Lazio per un intervento in ritardo di Huijsen su Castellanos, talmente evidente che l’OFR è durata un amen. Mancini e Castellanos si spingono e usano le mani per allontanarsi, Castellanos va giù un secondo dopo l’ultimo tocco di Mancini, Orsato non è tipo da abboccare. Ancora Mancini, braccia dietro la schiena sul tiro di Lazzari.