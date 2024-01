Milan-Roma 3-1

Guida: 6

Partita sufficiente per Guida, che perde qualche fallo (e qualche giallo). Gli episodi cruciali, però, non li sbaglia: vede in campo il rigore, si discute sul fallo su Cristante sul 2-0, giusto far proseguire su Loftus-Cheek.

Recupero: 6’ (1’+5’).