Moviola Lazio-Lecce: non c’è rigore su Kaba, ecco perché

Lazio - Lecce

Ferrieri Caputi: 6

Tiene una partita difficile, non poco, Maria Sole: nervosa, sporca, con tanti contatti e tante reazioni. Due episodi per il focus della moviola, visti entrambi con giudizio (anche se Ramadani rischia grosso). Grazia un paio di “vaffa” dopo i cartellini gialli: non il top. Errata la gestione del recupero della ripresa: almeno 1’ in più. Recupero: 6’ (2’+4’)