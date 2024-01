Arbitro Doveri: voto 6

Gara sulla linea di galleggiamento per Doveri, che spesso bisticcia con i falli («È di Pongracic. No, è di Miretti»), con le ammonizioni (ne manca una chiara a Iling-Junior, durissimo su Gendrey), con gli episodi. Il più controverso in area della Juve, il contatto fra Bremer e Almqvist che qualche dubbio lo lascia. Recupero: 6’ (3’+3’)