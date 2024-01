Moviola Salernitana-Roma: Di Bello male, poi cresce. Su Candreva non è rigore

Un arbitro che sembra abbia il terrore di arbitrare : mancato vantaggio per Simy da corso arbitri, giallo a Pierozzi inesistente, tocco di mano di Lukaku (che la prende di fianco) dato a chiamata, fine dei primi 45’ con un recupero durato la metà di quello dato. Involuto Di Bello , meglio (e di molto) nella ripresa. Netto il rigore concesso. Recupero: 9’ (4’+5’).

Candreva, non c'è il rigore

Llorente appoggia appena una mano sul corpo di Candreva che finisce giù in area: rischio, ma non c’è rigore. Corpo a corpo (a tirare per primo è il giocatore di Inzaghi) Ikwuemesi-Mancini: niente.

Senza dubbi il rigore assegnato alla Roma

Braccio larghissimo di Maggiore sul colpo di testa di Cristante: rigore netto. Minimo il contatto precedente Maggiore-Mancini: no fallo.