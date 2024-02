Massa lontano dalla sufficienza: grave errore in Monza-Verona

Gravemente insufficiente la partita di Massa, l’errore sul rigore è doppiamente grave visto che il ligure è un Élite dell’Uefa: questione di stimoli? Annullata in campo su segnalazione dell’assistente Yoshikawa la rete di Colombo. I suoi numeri: ben 34 falli fischiati tre cartellini gialli.

Recupero: 5’ (0’+5’)

Mai rigore



Per fortuna c’è il VAR, pensate cosa sarebbe successo senza: Zerbin salta sulle gambe di Duda, non colpisce neanche il pallone. Massa fischia, per giustificare il rigore s’è controllato anche lo stop di Duda (mai col braccio): Aureliano lo richiama al VAR, errore grave, rigore tolto, ma...



Fuorigioco

Birindelli serve Colombo che segna, ma l’attaccante del Monza era partito in fuorigioco, oltre Dawidowicz, non difficile ma corretta la chiamata dell’assistente numero uno.



VAR: Aureliano 6,5

È il suo mestiere, anche se la chiamata era facilissima.