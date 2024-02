Moviola Lazio-Bayern Monaco: ottimo Letexier su rigore e rosso

Coraggioso

Molto bene come atteggiamento e decisione il rigore e il cartellino rosso comminati da Letexier al 21’ della ripresa: Upamecano entra con la gamba sinistra tesa e il piede a martello sul collo del piede destro di Isaksen che ha appena tirato. Sul calcio di rigore non ci sono dubbi, fallo netto, senza discussioni. Anche il rosso è corretto, la gamba si piega, l’intervento è appena sopra la caviglia. In molti, magari, avrebbero optato per una più salomonica ammonizione.

Disciplinare

Un solo cartellino giallo, succede tutto nell’azione del rigore ma il provvedimento disciplinare e degno di essere sottolineato: ammonito Kimmich per proteste, corretto.

VAR: Brisard 6

Basta controllare e confermare l’operato del collega in campo.