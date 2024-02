Cagliari-Napoli, la moviola: Lapadula rischia l’espulsione

Cagliari - Napoli

Pairetto: 6

Sufficiente la partita di Pairetto, forse sorvola su qualche fallo di troppo, resta un grande dubbio su Lapadula (rischia il rosso quando è stato ammonito) e sul contatto fuori area Juan Jesus-Pavoletti (non tanto per il fallo di per se stesso). Condivisibile la lettura tecnica sul contatto Mina-Raspadori. Recupero: 10’ (4’+8’)