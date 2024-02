Moviola Roma-Torino: Sacchi bene sul rigore, perde sul disciplinare

Roma-Torino 3-2, Sacchi: voto 5,5

Non la serata migliore per Sacchi, apparso sempre in ritardo, sia nelle decisioni tecniche che in quelle disciplinari. Salva il primo tempo con il rigore fischiato su Azmoun. Buona la collaborazione con gli assistenti (bravo e puntuale Cecconi).

Recupero: 8’ (2’+6’)