Moviola Inter-Atalanta, Colombo mediocre: c’erano due scelte da evitare!

Arbitro Colombo: voto 5

Non bene la partita di Colombo, due OFR in campo che si potevano - in un verso o nell’altro - evitare. Peggio la partita dell’assistente n. 2, Zingarelli: con la GLT, o sei sicuro al 100% che il pallone sia uscito oppure si sta con la bandierina abbassata. E quel pallone era dentro pieno. Colombo la chiude con 24 falli fischiati e 8 ammoniti. No, non bene. Recupero: 8’ (3’+5’)