Monza-Roma 1-4, la moviola: per Piccinini grane soltanto sul rigore

Non pulitissima la partita di Piccinini, il rigore forse poteva vederlo anche in campo. Più solido da un punto di vista disciplinare. La lunga review sulla rete annullata a Cristante capita per un malfunzionamento momentaneo del SAOT, c’è sempre la rete di riserva, il vecchio CrossAir 3D. Recupero: 10’ (6’+4’)

Rigore live

È ben piazzato, Piccinini, sul rigore che non vede e che Pairetto gli rinfresca al monitor: Bondo trattiene Huijsen per il braccio destro (la maglietta che si allunga è risibile) e toccandolo sul piede destro fa in modo di togliergli equilibrio, l’arbitro è frontale, dice di no e fa anche una faccia come dire, bazzecole. Insomma.

Con il saot

Fuorigioco di Dybala, sulla rete annullata a Cristante, abbastanza evidente, qui la difficoltà può essere nella distanza: sul tiro di Angeliño, la ribattuta di Djuric non può essere considerata una giocata, per cui l’argentino è oltre Bondo.