Moviola Inter-Genoa: mai rigore su Barella, Ayroldi commette tre errori!

Triplo errore di Ayroldi nell'assegnare all'Inter un rigore che non c'è: a) Frendrup tocca nettamente il pallone prima di qualsiasi tipo di contatto; b) Barella (il fatto che abbia tirato potrebbe contare poco) va addosso all'avversario, per dinamica dell'azione certo, ma è lui che incrocia la traiettoria della scivolata di Frendrup; c) Frendrup è già ammonito, se decidi di dare rigore, significa che ritieni l'intervento del giocatore rossoblù imprudente, dunque da giallo. Sarebbe stato il secondo.