Moviola Fiorentina-Roma: sul gol di Mandragora c'è fallo di Belotti

C'è più di un dubbio sul gol del 2-1 segnato da Mandragora: l'azione nasce da un corpo a corpo fra Llorente e Belotti, i due si tengono ma ad un certo punto ognuno lascia la maglietta dell'altro, solo che l'ex attaccante della Roma trattiene per il braccio sinistro l'avversario, facendogli perdere l'equilibrio, da lì la caduta.

Non c'era neanche il rigore perla Fiorentina, poi parato da Svilar: Paredes pizzica appena la maglietta, all'altezza della spalla, di Belotti che si lascia cadere, Massa "abbocca" alla caduta. Nel caso, doppio errore per Massa: Paredes era già ammonito, Belotti avrebbe potuto battere a rete, era un'azione importante, doveva essere espulso per doppia ammonizione.