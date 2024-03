Lazio-Udinese, la moviola: Aureliano al piccolo trotto

No rigore su Lucca

Lucca anticipa Provedel che resta fermo, il contatto è statico e non dinamico, difficile stabilire colpe, ci sta non dare rigore. Contat- to Lovric-Castellanos, troppo poco per il penalty. Ok il secondo giallo a Perez, trattenuta netta a Zaccagni in ripartenza.

VAR: Sozza 6

Fa quello che deve.