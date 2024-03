Moviola Atletico Madrid-Inter, Marciniak tiene il match. Ok i gol, mancano i gialli

Partita sempre in controllo, guidata con autorevolezza, forse con una soglia tattico/disciplinare un po’ troppo spinta (manca un giallo a Koke prima di quello che prende, doveva prenderlo anche Thuram, il gesto poco elegante su Savic è al limite; Lino su Dumfries era fallo). Marciniak dirige alla... Marciniak, i giocatori accettano le sue decisioni, anche se fischia in totale 35 falli (25 nei 90’). Recupero: 7’ (1’+3’+3’+0’)

Tutto ok nei gol

Tre situazioni sul gol dell’1-1 di Griezmann da valutare, buono l’operato di arbitro e assistente n. 2, Kupsik: 1) sul cross di Molina, Morata (che partecipa all’azione contendendo il pallone) è tenuto in gioco dal piede sinistro di De Vrij; 2) Sul tiro di Koke, Griezmann è tenuto in gioco da Dumfries, quella di Pavard resta comunque una deviazione e una giocata; 3) il tocco di mano di Bastoni non è punibile (braccio lungo il corpo e fermo).

Inter, la rete di Dimarco è buona

Regolare la rete di Dimarco: Barella (che fornirà l’assist) è in gioco nettamente sul passaggio di Bastoni, c’è Witsel.

Mai rigore

Protesta (un po’) l’Atletico lamentando un presunto fallo di mano in area dell’Inter: nel confronto a tre fra Thuram, Koke e Lautaro, qualsiasi contatto sarebbe casuale e non punibile.



VAR: Kwiatkowski6

Deve solo controllare.