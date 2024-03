Annullato un gol a Azmoun per gioco pericoloso durante Brighton-Roma. Decisione coraggiosa da parte del tedesco Zwayer perché l'attaccante giallorosso colpisce liberamente il pallone in netto vantaggio ed è van Hecke che si butta in avanti con la testa, abbassandola anche un po'. Il contatto arriva quando il pallone si è già nettamente staccato dal piede di Azmoun. La rete della Roma andava convalidata.