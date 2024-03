Brighton-Roma, l'arbitro è un disastro: inadeguato, sbaglia tutto

Inadeguato l’arbitro tedesco Zwayer , coinvolto nel 2004 in uno scandalo (fu squalificato per 6 mesi per aver accettato 300 euro per favorire il Wuppertal SV, come rivelò l’inchiesta della Die Zeit). È stato lui a rendere il primo tempo di Brighton-Roma una gara ingestibile, con il tecnico-disciplinare assolutamente insufficiente. Recupero: 12’ (6’+6’)

Azmoun, il gol era regolare!

Pallone controllato con il petto da Gilmour che resta per aria, Azmoun in rovesciata colpisce nettamente prima che arrivi Van Hecke: rete annullata per gioco pericoloso (non c’è fuorigioco di Celik sul passaggio di Baldanzi), decisione che appare quantomeno avventata, per non dire errata. Azmoun colpisce libero il pallone, Van Hecke abbassa un po’ la testa e si butta in avanti.