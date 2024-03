Moviola Inter-Napoli: La Penna sereno, su Thuram era rigore ma...

Terza direzione di fila per La Penna, tiene il big match con serenità, polso, grande ascendente con i giocatori (il colloquio con Lautaro prima di entrare in campo lo dimostra): decisioni accettate, anche le proteste nei limiti. Buona la collaborazione con gli assistenti. Recupero: 5’ (1’+4’)

Il gol del Napoli dal calcio d'angolo

del Napoli nasce da un calcio d’angolo contestato da Darmian: ma sul pressing di Di Lorenzo, l’ultimo a toccare il pallone è stato proprio il nerazzurro, corretta la segnalazione di Berti.

No penalty

Incursione di Kvaratskhelia, Darmian tocca con la coscia destra e non con il braccio. Rrahmani tocca pallone e piede di Thuram, contemporaneamente: in entrambi i casi non è rigore.