Moviola derby Roma-Lazio: Guida non brilla, una ripresa da dimenticare

Gol annullato in campo a Kamada, corretto: al momento del passaggio di Guendouzi è oltre Angeliño. Ok l’1-0: sul cross, in area, Marusic e Llorente si tengono reciprocamente, con il giocatore giallorosso che va giù, corretto far proseguire (anche senza il gol). Braccio (sinistro) largo di Isaksen su Angeliño, Guida fischia solo la punizione: corretto, non c’è né violenza (sarebbe stato rosso), né imprudenza (giallo).