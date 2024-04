Moviola Napoli: che bravo l'arbitro! Ok rigore e espulsione

Dirige bene Fabbri, alla sua 11ª gara stagionale in serie A. Decisioni importanti condivisibili, manca qualcosa dal punto di vista disciplinare (il giallo a Mazzitelli che trattiene Anguissa era anche di facile lettura), punisce un fuorigioco che gli era stato segnalato di Osimhen sul colpo di testa di Di Lorenzo , parato da Turati, che non c’era, ma nelle decisioni cruciale è sempre presente. Recupero: 13’ (4’+9’)

Doppio giallo ok

Corretto il doppio cartellino giallo per Mario Rui: colpisce da terra con la sinistra, come gesto di reazione, Zortea (i due erano finiti giù insieme), trattiene e mette giù Demba Seck che gli era andato via.

Perfetto sul rigore

C’è il rigore assegnato sul campo al Frosinone: Cheddira entra in area, Rrahmani è in ritardo, lo tocca con il ginocchio sulla gamba sinistra ma soprattutto non tocca il pallone. Fabbri fischia subito, con decisione, il penalty.

Regolare il gol di Osimhen

Ok la rete di Osimhen del 2-1: al momento del tiro di Kvaratskhelia, lo tiene in gioco Valeri, bravo l’assistente numero uno, Luigi Rossi a restare giù sull’incrocio.

VAR: Serra 6

Non c’è bisogno di lui...