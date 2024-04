Mazzoleni, ora basta: rovina Fiorentina-Genoa e si merita 3 in pagella!

Da oggi in poi - ma speriamo che Rocchi lo tenga lontano da Lissone per parecchio tempo - lo chiameremo protocollo Mazzoleni. Regole tutte sue, margini di intervento tutti suoi, linea di condotta tutta sua. Non gli bastava lo sfacio di Lecce-Empoli, con una OFR insensata, fuori procedura e fuori protocollo. No, ieri ha messo becco anche su una trattenuta che l’esordiente Di Marco (poveraccio, non gli bastava il caso “locale e gin” prima di Cosenza-Modena ad agosto) e non l’ha chiamato per un evidente braccio largo di Haps (in contatto con Kouame) in area del Genoa. L’esordio di Di Marco? Bene sul rigore su Ekuban, sul gol annullato a Belotti impossibile da vedere. Il resto... Recupero: 11’ (3’+8’)