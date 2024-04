Moviola Lazio-Juve, Orsato in stile Uefa: dubbi su Bremer-Immobile

Orsato continua le prove generali in vista dell’Europeo, dove andrà (ieri l’ufficialità della Uefa) insieme a Guida. Partita in perfetto stile europeo, con pochi fischi (in qualche caso rischiando) e pochi cartellini: alla fine saranno 21 i primi e 1 i gialli. Poche proteste, grande fermezza, solito modo autoritario . Forse il contatto Bremer-Immobile meritava un po’ più di attenzione.

Rischio Bremer su Immobile

Partiamo proprio da qui: a centrocampo Bremer allunga la mano per “sentire” dove è Immobile che, passandogli vicino, lo tocca con una spallata (non clamorosa ma neanche leggera), il difensore bianconero a quel punto allarga il braccio destro. Al VAR Di Paolo effettua il check, per lui poca forza per essere condotta violenta e dunque rosso.

Regolari i gol

Regolari i due gol realizzati da Castellanos. Sul primo, salta su Alex Sandro senza commettere fallo. Tutto nasce da un angolo contestato da Cambiaso, che voleva l’ultimo tocco di Felipe Anderson: non sembra. sul 2-0, la posizione di Castellanos è regolare: sul passaggio di Luis Alberto è tenuto in gioco da Danilo.

Disciplinare

Corretto il giallo a Locatelli (dopo il vantaggio): dura l’entrata su Castellanos. Nell’occasione però manca il giallo a Cataldi, che tira per il braccio Kostic fermandolo.

Voto: 6

VAR: Di Paolo 6 Controlla quello che c’è da controllare e non ravvisa.

Recupero: 7’ (1’+6’)