Moviola Atalanta-Fiorentina: La Penna bene nella ripresa, dubbi su Nico Gonzalez

La moviola di Atalanta-Fiorentina, match di ritorno della semifinale di Coppa Italia vinto 4-1 dai bergamaschi che hanno così staccato il pass per la finale in cui sfideranno la Juve.

Sufficienza per La Penna

Partita strana, sporca, di quelle che sbagli qualsiasi cosa fai, soprattutto all’inizio: primo tempo opaco, ma una ripresa super per La Penna (voto 6), ne esce la sufficienza. Recupero: 13’ (4’+9’)

Corretta l'OFR sul gol annullato a Scamacca

L’azione del gol di Scamacca, quello del possibile 2-0, viziata da un fallo di Koopmeiners su Beltran. Live l’impressione è che l’ultimo a toccare fosse il nerazzurro, in realtà è lui che dà un pestone all’avversario. Corretta l’OFR.

Possibile rigore su Nico Gonzalez: resta il dubbio

Uscita alta di Carnesecchi, chiariamo: il portiere guarda sempre il pallone. Epperò nell’azione di uscita pesta prima il piede e poi tocca con il ginocchio la schiena di Nico Gonzalez, prima del pallone. Ok, non è rigore, ma se l’avesse dato non sarebbe stato tolto dal VAR.

Perfetto il rosso a Milenkovic

Perfetto il rosso a Milenkovic: l’intervento su Scamacca, falloso e lanciato a rete, avviene fuori area, la bontà o meno dello stesso non conta.

Regolare il gol di Lookman

Millimetrico Lookman sul gol: c’è Ranieri (male l’assistente Giallatini, pure il primo tempo flop), contrasto di gioco con Biraghi.

VAR: Aureliano 6,5

Corretta la chiamata sul gol di Scamacca e il gol del 3-2.