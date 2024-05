Moviola Monza-Lazio: Pairetto perde qualcosa, il Saot segna il 2-2

Monza-Lazio, Pairetto: 6

Gli sfugge un po’ la partita dalle mani nel finale, Pairetto aveva fatto di tutto per non accenderla (anche se aveva comminato ben 6 ammonizioni, tutte alla Lazio, al netto di 21 falli fischiati in totale, poi si sono aggiunti i gialli per Donati e Cataldi a seguito della mass che gli è esplosa fra le mani): però alla fine il nervosismo è venuto fuori, una sorta di resa dei conti proprio nel recupero, con Pairetto che a fatica l’ha sedata. Recupero: 9’ (3’+6’)