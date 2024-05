Massa, clamoroso errore in Empoli-Roma: Niang andava espulso al 91’!

Frosinone-Udinese

Doveri di Roma 5,5

Non brillante la partita di Doveri (non lo aiuta il quarto Maresca, dovrebbe essere uno d’esperienza, il doppio rosso Carnevali-Milana è anche sulla sua coscienza, oltre che su quella dell’arbitro). Il fallo non fischiato su Soulé (Brenner in ritardo netto) che scatena tutto è colpa sua e dell’assistente n. 1, Alassio. Anche la punizione della traversa colpita dal Frosinone (pensate, ci sono voluti quasi 2’ per batterla) non c’era (il primo a commettere fallo è Brescianini). Ok il gol partita: Okoli tiene in gioco Lucca sul lancio di Kamara. Kamara con il copro e non con le braccia (comunque larghe) sul cross di Zortea, non è rigore.